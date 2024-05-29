У Польщі затримали українця за підозрою у підбурюванні до шпигунства

У Польщі затримали 26-річного громадянина України, якого підозрюють в тому, що він підбурював до шпигунства іншу особу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як зазначили в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі, 26-річний українець намагався схилити до шпигунства громадянина Польщі, запропонувавши йому винагороду у 15 тисяч євро.

Затриманого цікавило отримання фотографій військових транспортних засобів, призначених для допомоги Україні та направлених до польсько-українського кордону.

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Коли польський громадянин відмовився, українець почав йому погрожувати.

26-річного українця звинувачують у підбурюванні до шпигунства

Чоловіка вже допитали і зачитали обвинувачення.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до нього тимчасового арешту на три місяці. Люблінсько-Західний окружний суд у Любліні, зважаючи на тяжкість інкримінованих діянь, задовольнив клопотання прокурора.

Українцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Зазначимо, що вже відбулося кілька підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема, Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.