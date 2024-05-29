В Польше задержали украинца по подозрению в подстрекательстве к шпионажу
В Польше задержали 26-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что он подстрекал к шпионажу другое лицо.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Как отметили в Агентстве внутренней безопасности Польши, 26-летний украинец пытался склонить к шпионажу гражданина Польши, предложив ему вознаграждение в 15 тысяч евро.
Задержанного интересовало получение фотографий военных транспортных средств, предназначенных для помощи Украине и направленных к польско-украинской границе.
Когда польский гражданин отказался, украинец начал ему угрожать.
26-летнего украинца обвиняют в подстрекательстве к шпионажу
Мужчину уже допросили и зачитали обвинение.
Прокурор подал в суд ходатайство о применении к нему временного ареста на три месяца. Люблинско-Западный окружной суд в Люблине, учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, удовлетворил ходатайство прокурора.
Украинцу грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.
Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.