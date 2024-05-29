В Польше задержали украинца по подозрению в подстрекательстве к шпионажу

В Польше задержали 26-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что он подстрекал к шпионажу другое лицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как отметили в Агентстве внутренней безопасности Польши, 26-летний украинец пытался склонить к шпионажу гражданина Польши, предложив ему вознаграждение в 15 тысяч евро.

Задержанного интересовало получение фотографий военных транспортных средств, предназначенных для помощи Украине и направленных к польско-украинской границе.

Реклама:

Когда польский гражданин отказался, украинец начал ему угрожать.

26-летнего украинца обвиняют в подстрекательстве к шпионажу

Мужчину уже допросили и зачитали обвинение.

Прокурор подал в суд ходатайство о применении к нему временного ареста на три месяца. Люблинско-Западный окружной суд в Люблине, учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, удовлетворил ходатайство прокурора.

Украинцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.

Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.