В Белом доме ответили на вопрос об участии Байдена в Саммите мира

В Белом доме подтвердили, что США будут участвовать в запланированном в Швейцарии Саммите мира, а также ответили на вопрос о возможном участии президента Джо Байдена.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Она подтвердила, что США будут участвовать в мероприятии, но в то же время не объявила, кто именно будет представлять американскую сторону.

"Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом будущем саммите", – отметила Жан-Пьер.

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На вопрос, будет ли присутствовать на саммите Байден, она ответила, что у нее "нет более конкретной информации, которой она может поделиться".

По словам Жан-Пьер, как и до этого саммита, для США приоритет – продолжать поддерживать усилия Украины.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и прочного мира", – добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.

Он также заявлял, что глава Кремля Владимир Путин будет рад, если Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии.

В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.