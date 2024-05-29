Спікер парламенту Грузії пообіцяв підписати закон про "іноагентів" замість президентки

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі пообіцяв підписати скандальний закон про "іноагентів" замість опозиційної президентки, після чого документ набуде чинності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів", надіслали на підписання президентці Грузії відразу після того, як парламент 28 травня подолав президентське вето.

"Зараз ми очікуємо на підпис. Зрозуміло, що з великою ймовірністю вона його не підпише. Відповідно, цей закон підпишу я", – сказав Папуашвілі.

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Крім того, спікер парламенту повідомив, що частина парламентської опозиції оголосила про політичний бойкот пленарних засідань поточного тижня.

Керівна партія ухвалила закон із другої спроби – торік "Грузинська мрія" відкликала документ після масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати вето.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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