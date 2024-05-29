Спикер парламента Грузии пообещал подписать закон об "иноагентах" вместо президента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пообещал подписать скандальный закон об "иноагентах" вместо оппозиционного президента, после чего документ вступит в силу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах", направили на подписание президенту Грузии сразу после того, как парламент 28 мая преодолел президентское вето.

"Сейчас мы ожидаем подписи. Понятно, что с большой вероятностью она его не подпишет. Соответственно, этот закон подпишу я", – сказал Папуашвили.

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Кроме того, спикер парламента сообщил, что часть парламентской оппозиции объявила о политическом бойкоте пленарных заседаний на текущей неделе.

Правящая партия приняла закон со второй попытки – в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть вето.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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