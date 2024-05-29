Вибори у ЄС: Топ-кандидатка німецьких лібералів заявила про "ознаки аутизму" у Шольца

Головна кандидатка німецьких лібералів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має "майже аутистичні ознаки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Суперечливі та образливі коментарі Штрак-Ціммерманн з'явилися за кілька днів до того, як німці підуть на виборчі дільниці на європейських виборах.

"Після трьох років я зрозуміла, що він має майже аутистичні ознаки, як з точки зору його соціальних контактів у політиці, так і з точки зору його нездатності пояснити свої дії громадянам", – сказала Штрак-Ціммерманн, яка віддавна критикує Шольца.

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Штрак-Ціммерманн, яка є провідною кандидаткою від Вільної демократичної партії Німеччини на виборах до ЄС, часто критикувала канцлера за його нерішучий підхід до надання військової допомоги Україні. Вільна демократична партія входить в урядову коаліцію на чолі з Шольцом.

"До нього неможливо достукатися, тому що він кричуще самовпевнений", – сказала Штрак-Ціммерманн, додавши, що так вважають навіть однопартійці канцлера.

Вона звинуватила Шольца в тому, що він копіює свою попередницю Ангелу Меркель і базує політику на опитуваннях, роблячи лише те, що популярне серед населення.

За її словами, робота політика полягає не в тому, щоб говорити людям те, що вони хочуть почути, "а в тому, щоб формувати політику і пояснювати її своїм співгромадянам".

Нагадаємо, Штрак-Ціммерманн регулярно критикує Шольца за відмову від постачання ракет Taurus Україні.

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