Выборы в ЕС: Топ-кандидат немецких либералов заявила о "признаках аутизма" у Шольца

Главный кандидат немецких либералов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет "почти аутистические признаки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Противоречивые и оскорбительные комментарии Штрак-Циммерманн появились за несколько дней до того, как немцы пойдут на избирательные участки на европейских выборах.

"После трех лет я поняла, что он имеет почти аутистические признаки, как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и с точки зрения его неспособности объяснить свои действия гражданам", – сказала Штрак-Циммерманн, которая давно критикует Шольца.

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Штрак-Циммерманн, которая является ведущим кандидатом от Свободной демократической партии Германии на выборах в ЕС, часто критиковала канцлера за его нерешительный подход к предоставлению военной помощи Украине. Свободная демократическая партия входит в правительственную коалицию во главе с Шольцом.

"До него невозможно достучаться, потому что он вопиюще самоуверен", – сказала Штрак-Циммерманн, добавив, что так считают даже однопартийцы канцлера.

Она обвинила Шольца в том, что он копирует свою предшественницу Ангелу Меркель и базирует политику на опросах, делая лишь то, что популярно среди населения.

По ее словам, работа политика заключается не в том, чтобы говорить людям то, что они хотят услышать, "а в том, чтобы формировать политику и объяснять ее своим согражданам".

Напомним, Штрак-Циммерманн регулярно критикует Шольца за отказ от поставок ракет Taurus Украине.

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