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После сильного дождя улицы Кишинева затопило после сильного дождя

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Новости — Среда, 29 мая 2024, 19:45 — Кристина Бондарева

В Кишиневе 29 мая выпали сильные дожди, из-за которых некоторые районы города затопило настолько, что машины едва могут передвигаться по улицам.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Из-за высокого уровня воды вода попала и в общественный транспорт, в частности – в троллейбусы, которые проезжали по наиболее затопленным улицам. 

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Синоптики предупреждали, что 29 мая в стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами – ливни и мелкий град. 

А в отдельных районах страны предупреждали о наводнениях и поднятии воды в малых реках на 20-40 см.

Сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии 22 мая, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Недавно чрезвычайно сильный дождь погрузил под воду улицы литовской Клайпеды.

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Молдова стихийные бедствия
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