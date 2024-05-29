После сильного дождя улицы Кишинева затопило после сильного дождя

В Кишиневе 29 мая выпали сильные дожди, из-за которых некоторые районы города затопило настолько, что машины едва могут передвигаться по улицам.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Из-за высокого уровня воды вода попала и в общественный транспорт, в частности – в троллейбусы, которые проезжали по наиболее затопленным улицам.

Реклама:

Синоптики предупреждали, что 29 мая в стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами – ливни и мелкий град.

А в отдельных районах страны предупреждали о наводнениях и поднятии воды в малых реках на 20-40 см.

Сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии 22 мая, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Недавно чрезвычайно сильный дождь погрузил под воду улицы литовской Клайпеды.