ООН візьме участь у саміті миру у Швейцарії, але поки не знає як

Організація Об'єднаних Націй підтвердила свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться в середині червня.

Про це на брифінгу 29 травня повідомив речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає "Європейська правда".

Представник Антоніу Гутерреша на питання про участь Організації в саміті у Швейцарії сказав, що "ООН є спостерігачем, ми будемо представлені".

"Яким саме буде це представлення – повідомимо, щойно матимемо цю інформацію", – додав він, відмовившись від подальших уточнень.

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Заява Дюжаррика пролунала після телефонної розмови Володимира Зеленського з генсеком ООН, в якій український президент подякував Гутеррешу "за активну підтримку "формули миру" та "саміту миру".

"Усі пункти нашої "формули", які ми опрацюємо у Швейцарії 15 та 16 червня, засновані на Статуті та резолюціях ООН і базових людських цінностях. Саме тому участь ООН важлива для глобальних зусиль", – додав президент.

Раніше Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні. Водночас свою участь не підтвердив президент США Джо Байден, хоча Штати на саміті представлені будуть.