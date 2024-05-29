ООН примет участие в саммите мира в Швейцарии, но пока не знает как

Организация Объединенных Наций подтвердила свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится в середине июня.

Об этом на брифинге 29 мая сообщил представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает "Европейская правда".

Представитель Антониу Гутерреша на вопрос об участии Организации в саммите в Швейцарии сказал, что "ООН является наблюдателем, мы будем представлены".

"Каким именно будет это представление – сообщим, как только получим эту информацию", – добавил он, отказавшись от дальнейших уточнений.

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Заявление Дюжаррика прозвучало после телефонного разговора Владимира Зеленского с генсеком ООН, в котором украинский президент поблагодарил Гутерреша "за активную поддержку „формулы мира" и „саммита мира".

"Все пункты нашей „формулы", которые мы проработаем в Швейцарии 15 и 16 июня, основаны на Уставе и резолюциях ООН и базовых человеческих ценностях. Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий", – добавил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне. В то же время свое участие не подтвердил президент США Джо Байден, хотя Штаты на саммите представлены будут.