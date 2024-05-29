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У Румунії жебрак пропонував поліцейському хабара, щоб його не оштрафували

Новини — Середа, 29 травня 2024, 22:40 — Олег Павлюк

У румунському місті Сибіу 72-річного чоловіка, який жебракував на вулиці, затримали через пропозицію хабара поліцейському.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turnul Sfatului.

З матеріалів справи випливає, що випадок стався близько 00:30 5 травня, коли поліцейський у Сибіу проходив повз жебрака.

Останній дістав з кишені дві банкноти номіналом 50 євро і передав їх офіцеру поліції як хабар "з метою спонукати офіцера порушити свої обов'язки і не накладати штраф на підсудного за неодноразове звернення до громадської благодійності".

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Крім того, 72-річний просив правоохоронців відвезти його додому на службовій машині.

29 травня прокурор Сибіу постановив затримати чоловіка за підозрою в хабарництві. У четвер прокурор розгляне питання про застосування "подальших запобіжних заходів", йдеться в повідомленні.

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