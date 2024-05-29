В Румынии нищий предлагал полицейскому взятку, чтобы его не оштрафовали

В румынском городе Сибиу 72-летнего мужчину, который попрошайничал на улице, задержали за предложение взятки полицейскому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turnul Sfatului.

Из материалов дела следует, что случай произошел около 00:30 5 мая, когда полицейский в Сибиу проходил мимо нищего.

Последний достал из кармана две банкноты номиналом 50 евро и передал их офицеру полиции в качестве взятки "с целью побудить офицера нарушить свои обязанности и не накладывать штраф на подсудимого за неоднократное обращение к общественной благотворительности".

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Кроме того, 72-летний просил правоохранителей отвезти его домой на служебной машине.

29 мая прокурор Сибиу постановил задержать мужчину по подозрению во взяточничестве. В четверг прокурор рассмотрит вопрос о применении "дальнейших мер пресечения", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Нидерландах обязал женщину вернуть 17,5 тысячи евро социальных выплат, которые она получила за пять лет, из-за того, что в течение этого времени она испекла сотни тортов.