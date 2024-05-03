В Турции при столкновении туристических микроавтобусов пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек, в том числе 11 британцев, пострадали в результате столкновения туристических микроавтобусов в Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Свидетель утверждает, что один из полуоткрытых автомобилей врезался в заднюю часть другого автобуса в районе Манавгат в Анталии, который является популярным местом для туристов.

фото IHA HQ

Затем автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пассажиров выбросило из транспортного средства.

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Состояние одного из пострадавших, 53-летнего британца – очень тяжелое.

Помимо британцев, пострадал ирландский турист, а также трое сотрудников туристической компании.

Нескольким пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего их отвезли в ближайшие больницы.

На кадрах последствий аварии видно, как раненые люди лежали на земле и им оказывали медицинскую помощь, в то время как другие сидели с одеялами на плечах.

Ярко-розовый перевернутый сафари-автобус с надписью Panter Safari на задней части остался на обочине дороги.

Несколько компаний предлагают поездки в регион туристам, которые хотят увидеть окружающую сельскую местность и другие культурные достопримечательности.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Британии сказал: "Мы оказываем консульскую поддержку ряду британских граждан после инцидента в Турции и поддерживаем контакт с местными властями".

Микроавтобус с польскими туристами попал в аварию в апреле в районе грузинского города Хони.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.