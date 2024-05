Глава МИД Британии посетил Львов, где посадил дерево

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон в пятницу, 3 мая, прибыл во Львов, где вместе с мэром Андреем Садовым символически высадил дерево в центре города.

Об этом городской голова Львова сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Садовый в посте упомянул о заявлении Кэмерона об использовании британского оружия на территории страны-агрессора. Он сказал, что это подкрепляет "наши надежды". "Теперь у него (у Кэмерона) здесь есть собственное дерево, что дает ему прекрасный повод вернуться в Украину с новыми хорошими новостями", – написал мэр Львова.

Работая с лопатой, Кэмерон заметил, что это "знаменитый украинский чернозем". Он также рассказал, что посадил много деревьев в жизни, и это – его первое дерево в Украине.

На шутливый комментарий Садового, что британский гость, вероятно, ожидал встречи с кофе, а не работы с землей, Кэмерон ответил: "Я люблю работать".

Опустошив тачку с землей, Кэмерон поинтересовался, какое дерево он посадил. Выяснилось, что это робиния.

⚡️⚡️UK Foreign Secretary @David_Cameron in Lviv. Mornings aren't just for coffee! Statements on the use of British weapons on aggressor territory bolster our hopes. Now, he has his own tree here, giving him a great reason to return to Ukraine with more good news. pic.twitter.com/BjiPLXGckN