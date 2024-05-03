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Глава МИД Британии посетил Львов, где посадил дерево

Новости — Пятница, 3 мая 2024, 12:19 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон в пятницу, 3 мая, прибыл во Львов, где вместе с мэром Андреем Садовым символически высадил дерево в центре города.

Об этом городской голова Львова сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Садовый в посте упомянул о заявлении Кэмерона об использовании британского оружия на территории страны-агрессора. Он сказал, что это подкрепляет "наши надежды". "Теперь у него (у Кэмерона) здесь есть собственное дерево, что дает ему прекрасный повод вернуться в Украину с новыми хорошими новостями", – написал мэр Львова.

Работая с лопатой, Кэмерон заметил, что это "знаменитый украинский чернозем". Он также рассказал, что посадил много деревьев в жизни, и это – его первое дерево в Украине.

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На шутливый комментарий Садового, что британский гость, вероятно, ожидал встречи с кофе, а не работы с землей, Кэмерон ответил: "Я люблю работать".

Опустошив тачку с землей, Кэмерон поинтересовался, какое дерево он посадил. Выяснилось, что это робиния.

Робиния Кэмерона будет расти рядом с деревом, которое в прошлом году высадил профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве.

Он пообещал, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

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Великобритания
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