Пашиняна хочуть судити за "держзраду" через делімітацію кордону з Азербайджаном

Генеральна прокуратура Вірменії скерувала до Служби національної безпеки заяву з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через домовленість із Азербайджаном про делімітацію кордону.

Про це в парламенті 3 травня заявила генпрокурорка Вірменії Анна Вардапетян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Армения".

Раніше ексголова Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян і полковник запасу вірменських Збройних сил Айк Наапетян передали до генпрокуратури повідомлення про злочин із вимогою притягнути до відповідальності Пашиняна.

Вони назвали делімітацію вірменсько-азербайджанського кордону "незаконною здачею суверенних територій" Вірменії і вимагають оголосити Пашиняну обвинувачення "в державній зраді та вчиненні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни".

Реклама:

"Заяву скеровано в СНБ для перевірки документів, зокрема низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа. Після перевірки буде обговорене питання про порушення кримінальної справи", – сказала Вардапетян на засіданні парламенту.

Нагадаємо, 19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

Читайте також, чи дійсно Вірменія зважилася вийти з Євразійського союзу та йти до членства в ЄС.