МУС призвал прекратить давление на судей на фоне слухов об "израильских ордерах"

Офис прокурора Международного уголовного суда 3 мая призвал не препятствовать работе учреждения и не запугивать его работников, что произошло на фоне слухов о возможном объявлении ордеров на арест против израильских чиновников.

Как пишет "Европейская правда", текст заявления Офиса прокурора МУС опубликован на официальной странице суда в Twitter (X).

В заявлении подчеркивается важность независимости и беспристрастности Международного уголовного суда, которые подрываются, когда "отдельные лица угрожают местью в сторону суда или его работников" из-за "выполнения его мандата".

"Офис прокурора настаивает на том, что все попытки препятствовать, запугивать или ненадлежащим образом влиять на его сотрудников должны быть немедленно прекращены", – отмечается там.

Реклама:

МУС не уточнил, кто именно пытается вмешаться в его расследование. Но заявление появилось после сообщений в СМИ о том, что суд рассматривает возможность выдачи ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников и руководства ХАМАС из-за войны в секторе Газа.

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты и союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд в Гааге может вскоре выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля и лидеров ХАМАС, что сорвет шансы на их договоренность о прекращении огня.

Как сообщил портал Axios, как раз за день до публикации заявления группа американских сенаторов провела онлайн-встречу с представителями Международного уголовного суда, чтобы выразить обеспокоенность относительно возможных ордеров на арест.

Axios также утверждал, что в Конгрессе США готовят "месть" МУС в случае, если ордера все же будут выданы.