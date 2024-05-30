В Польше задержали двух белорусов и поляка по подозрению в совершении диверсии по указанию РФ

В Польше задержали трех человек, которым предъявили обвинения в работе на иностранную разведку и диверсионной деятельности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Среди задержанных – двое граждан Беларуси и один – Польши. Как отметили в Национальной прокуратуре, их арестовали на три месяца.

Прокурор выдвинул трем задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе с целью осуществления деятельности в пользу иностранных разведок против Республики Польша, а также в участии в деятельности российской разведки и осуществлении диверсионно-саботажной деятельности на территории Польши в обмен на обещание финансовой выгоды.

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В свою очередь Агентство национальной безопасности проинформировало, что трех указанных лиц задержали по подозрению в совершении поджогов объектов в разных частях страны.

В ведомстве добавили, что это очередные задержания в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, которая занималась диверсиями, в частности поджогами, по заданию российских спецслужб.

Как сообщало издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что российские спецслужбы могут стоять за поджогом торгового центра в Варшаве ранее в этом месяце, но призвал воздержаться от спекуляций до завершения расследования.

Отметим, что уже произошло несколько поджогов в европейских странах, и отдельные государства – в частности, Литва и Эстония – уже публично предполагали, что за ними может стоять Россия.