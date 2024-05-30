Люксембург виділяє 5 млн євро "артилерійській коаліції" для України

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про фінансову підтримку Люксембургом "артилерійської коаліції" для України.

Про це Лекорню 29 травня розповів у соцмережі Х (Twitter) після зустрічі з люксембурзькою колегою Юріко Бакес.

Французький міністр зазначив, що Люксембург вирішив виділити 5 мільйонів євро "артилерійській коаліції" для фінансування потенціалу Caesar на користь України.

Нагадаємо, взимку Лекорню повідомив, що Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar для української армії до початку наступного року. Він заохотив європейців і інших союзників до спільного фінансування.

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У березні Лекорню повідомив, що Франція, Україна та Данія домовились про фінансування самохідних гаубиць Caesar, що дозволить Парижу їх "швидко доставити".

Згодом президент Макрон розповів, що Франція потроїла темпи виробництва САУ Caesar.