Люксембург выделяет 5 млн евро "артиллерийской коалиции" для Украины

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о финансовой поддержке Люксембургом "артиллерийской коалиции" для Украины.

Об этом Лекорню 29 мая рассказал в соцсети Х (Twitter) после встречи с люксембургской коллегой Юрико Бакес.

Французский министр отметил, что Люксембург решил выделить 5 млн евро "артиллерийской коалиции" для финансирования потенциала Caesar в пользу Украины.

Напомним, зимой Лекорню сообщил, что Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии до начала следующего года. Он поощрил европейцев и других союзников к совместному финансированию.

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В марте Лекорню сообщил, что Франция, Украина и Дания договорились о финансировании самоходных гаубиц Caesar, что позволит Парижу их "быстро доставить".

Впоследствии президент Макрон рассказал, что Франция утроила темпы производства САУ Caesar.