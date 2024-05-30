В Германии вызвали возмущение слова депутата о "признаках аутизма" у Шольца

Слова главного кандидата Свободной демократической партии и руководительницы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн о "признаках аутизма" у канцлера вызвали негативную реакцию в Германии.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Руководство Социал-демократической партии (СДПГ) Германии заявило, что провокационные комментарии Штрак-Циммерманн в адрес Шольца перешли черту.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в четверг потребовал извинений от топ-кандидатки либералов на выборах в Европарламент.

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"Если госпожа Штрак-Циммерманн имеет хоть немного порядочности, она извинится перед федеральным канцлером", – сказал Клингбайль.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт назвал эти замечания "лишь верхушкой айсберга" и заявил, что Штрак-Циммерманн разрушит репутацию Германии.

Главный кандидат на евровыборах от СДПГ Катарина Барли также раскритиковала комментарии Штрак-Циммерманн, заявив, что они "пересекли "красную линию" в демократической конкуренции".

Барли отметила, что спокойный характер Шольца является "добродетелью", которая позволяет ему управлять страной во время кризисных ситуаций.

Немецкая ассоциация аутизма сообщила изданию, что они уже связались со Штрак-Циммерманн, чтобы решить вопрос с ее комментариями, которые многие граждане назвали дискриминационными.

"Мы неоднократно сталкиваемся с использованием прилагательного "аутизм" в унизительном смысле на публике, в политике, бизнесе, средствах массовой информации и культуре", – сказал представитель ассоциации.

Главный кандидат немецких либералов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет "почти аутистические признаки".

Штрак-Циммерманн часто критиковала канцлера за его нерешительный подход к оказанию военной помощи Украине, в частности - за отказ от поставки ракет Taurus Украине.