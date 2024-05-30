FT: НАТО має лише 5% ППО, потрібної для належного захисту східного флангу

За внутрішніми розрахунками у Північноатлантичному альянсі, союзники на даний час мають лише невелику частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн східного флангу в разі реальної війни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Співрозмовники, обізнані з конфіденційними планами оборони, які складали у 2023 році, кажуть, що союзники зможуть знайти менше 5% засобів ППО, які були б потрібні для належного захисту країн східного флангу у разі повномасштабної війни.

Один з дипломатів у НАТО з вагомою посадою зазначив, що спроможність захисту неба розглядають як одну з найбільш важливих складових планів на випадок сценарію, за якого союзникам доведеться захищати країни Східної Європи, і "на цей час таких спроможностей немає".

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Другий співрозмовник видання, також дипломат у НАТО, сказав, що ППО – "найбільша дірка" в планах оборони Альянсу, і це "неможливо заперечувати".

Також від співрозмовників стало відомо, що оновлені плани оборони НАТО вже передбачають набагато вищі вимоги до готовності ППО, аніж раніше, і союзники інвестуватимуть у ці спроможності.

Минулого тижня уряд Німеччини обережно відреагував на ініціативу Греції та Польщі зі створення нової європейської системи протиповітряної оборони на чолі з ЄС.

Перед цим повідомляли, що прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони, який би фінансувався коштом ЄС.

Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн, коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.

Раніше Туск анонсував угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою Польща зможе залучити до 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.

У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".