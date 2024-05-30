FT: у НАТО есть лишь 5% ПВО, необходимой для надлежащей защиты восточного фланга

Согласно внутренним расчетам в Североатлантическом альянсе, союзники в настоящее время располагают лишь небольшой долей сил и средств ПВО, необходимых для надлежащего прикрытия стран восточного фланга в случае реальной войны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Собеседники, знакомые с конфиденциальными планами обороны, которые составляли в 2023 году, говорят, что союзники смогут найти менее 5% средств ПВО, которые были бы нужны для надлежащей защиты стран восточного фланга в случае полномасштабной войны.

Один из дипломатов в НАТО с весомой должностью отметил, что способность защиты неба рассматривается как одна из наиболее важных составляющих планов на случай сценария, при котором союзникам придется защищать страны Восточной Европы, и "в настоящее время таких возможностей нет".

Реклама:

Второй собеседник издания, также дипломат в НАТО, сказал, что ПВО – "самая большая дыра" в планах обороны Альянса, и это "невозможно отрицать".

Также от собеседников стало известно, что обновленные планы обороны НАТО уже предусматривают гораздо более высокие требования к готовности ПВО, чем раньше, и союзники будут инвестировать в эти возможности.

На прошлой неделе правительство Германии осторожно отреагировало на инициативу Греции и Польши по созданию новой европейской системы противовоздушной обороны во главе с ЕС.

Перед этим сообщалось, что премьеры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой возглавить инициативу по созданию общего щита противовоздушной обороны, который бы финансировался за счет ЕС.

Фон дер Ляйен подтвердила это предложение от премьеров обеих стран, когда снова призвала к созданию совместных оборонных проектов.

Ранее Туск анонсировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, по которому Польша сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

В феврале стало известно, что Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".