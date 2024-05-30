В Чехии дали условный приговор мужчине, который угрожал мэру расправой, как с Фицо

Чешский суд приговорил 48-летнего мужчину к условному сроку за угрозы расправой, как со словацким премьер-министром Робертом Фицо, в адрес Йозефа Бейвла – мэра города Чахров на западе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Мужчина прислал сообщение с угрозами Бейвлу на следующий день после того, как в Фицо несколько раз выстрелили. В них он жаловался на не решенную проблему с водоснабжением и тарифами на него.

"Фицо! Я боюсь таких мудаков и начинаю защищаться, уничтожая их на опережение!!! Сука!!!" – говорилось в одном из них.

Реклама:

Прокуратура констатировала, что текстовые сообщения "вызвали у потерпевшего обоснованные опасения за свое здоровье и жизнь".

Сам Бейвл рассказал на суде, что упомянутый житель Чахрова уже не впервые звонит или пишет ему с обвинением "во всем, что я делаю неправильно", используя брань.

"Когда он написал на следующий день после нападения на Фицо, что таких людей, как я, все равно надо ликвидировать, я подумал, что он зашел слишком далеко. Особенно в ситуации, когда этот человек употребляет алкоголь и, возможно, какие-то психотропные вещества, вы не знаете, что он может сделать", – добавил мэр.

Обвиняемый оправдывался тем, что он писал в состоянии алкогольного опьянения и у него дома нет оружия. Суд, однако, эти аргументы не убедили, и 48-летнему мужчине присудили три месяца условного заключения с годом испытательного срока.

Напомним, Роберт Фицо до сих пор находится в больнице в городе Банска Быстрица после того, как 15 мая в него несколько раз выстрелили после выездного заседания кабинета министров в городе Гандлова в центральной Словакии.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.