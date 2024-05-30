США наклали санкції на дві компанії з Африки за підтримку групи Вагнера

Сполучені Штати оголосили санкції проти двох компаній, зареєстрованих у Центральноафриканській республіці, за їхню роль у підтримці діяльності групи Вагнера.

Про це оголосив Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Санкції оголосили проти компаній Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU як таких, що відігравали життєво важливу роль у діяльності групи Вагнера в ЦАР, пов’язаній з безпековими операціями та нелегальним видобутком корисних копалин.

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"Російська група Вагнера скоїла численні порушення прав людини і займається привласненням природних ресурсів у багатьох країнах Африки. Будучи маріонетковим збройним формуванням Кремля, група Вагнера здійснює військові операції по всьому світу, зокрема у варварській війні Росії проти України", – нагадали у Держдепі.

Перед цим за зв’язки з "Вагнером" під американські санкції потрапили ще низка компаній у ЦАР.

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.