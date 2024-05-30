США наложили санкции на две компании из Африки за поддержку группы Вагнера

Соединенные Штаты объявили санкции против двух компаний, зарегистрированных в Центральноафриканской республике, за их роль в поддержке деятельности группы Вагнера.

Об этом объявил Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Санкции объявили против компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU как таких, которые играли жизненно важную роль в деятельности группы Вагнера в ЦАР, связанной с операциями по безопасности и нелегальной добычей полезных ископаемых.

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"Российская группа Вагнера совершила многочисленные нарушения прав человека и занимается присвоением природных ресурсов во многих странах Африки. Будучи марионеточным вооруженным формированием Кремля, группа Вагнера осуществляет военные операции по всему миру, в частности в варварской войне России против Украины", – напомнили в Госдепе.

Перед этим за связи с "Вагнером" под американские санкции попали еще ряд компаний в ЦАР.

Напомним, британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки.