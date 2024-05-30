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У Польщі знову пройшли сильні зливи з градом

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Новини — Четвер, 30 травня 2024, 19:45 — Марія Ємець

Більшість регіонів Польщі знову накрили потужні зливи й град, щонайменш з однієї місцевості повідомляють про градини діаметром до 6 см.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На четвер 30 травня штормове попередження оголосили майже по всій території Польщі до 23 години, а в окремих регіонах на заході й південному сході попередили про підвищений рівень небезпеки. 

Метеорологічне відомство попереджало, що пориви вітру можуть сягати до 80 км/год і очікуються дуже рясні зливи. 

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Надвечір у мережі почали з’являтися численні відео стихії з дощем, сильним вітром і градом. Вже відомо, що у деяких місцях випало 15 мм опадів лише за 10 хвилин. 

З містечка Хелмно у північній частині країни надходили повідомлення про градини діаметром 6 см.

Близько двох тижнів тому Польща також постраждала від сильної негоди, місцеві фермери заявили про великі збитки. Тоді для допомоги з ліквідацією наслідків залучили військових.

У Вірменії минулими вихідними через повені загинуло четверо людей. 

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Польща стихійні лиха
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