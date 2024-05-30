У Польщі знову пройшли сильні зливи з градом
Новини — Четвер, 30 травня 2024, 19:45 —
Більшість регіонів Польщі знову накрили потужні зливи й град, щонайменш з однієї місцевості повідомляють про градини діаметром до 6 см.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
На четвер 30 травня штормове попередження оголосили майже по всій території Польщі до 23 години, а в окремих регіонах на заході й південному сході попередили про підвищений рівень небезпеки.
Метеорологічне відомство попереджало, що пориви вітру можуть сягати до 80 км/год і очікуються дуже рясні зливи.
Надвечір у мережі почали з’являтися численні відео стихії з дощем, сильним вітром і градом. Вже відомо, що у деяких місцях випало 15 мм опадів лише за 10 хвилин.
#Microburst czyli silny prąd zstępujący. #LeśnaPodlaska. #lubelskie— Meteolu.pl (@M24lu_pl) May 30, 2024
Autor: Marcin Chalimoniuk pic.twitter.com/vF15TT5TBQ
Dzisiejszym burzom towarzyszą opady dużego gradu.— Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) May 30, 2024
Kaliska (pow. starogardzki, woj. pomorskie)
Fot. Adriana Wróblewska#grad #gradobicie #Polska #burza #burze #nawałnica #sytuacjabieżąca #superkomórka pic.twitter.com/fi2vk9yvpf
З містечка Хелмно у північній частині країни надходили повідомлення про градини діаметром 6 см.
Raz jeszcze Chełmno w woj. kujawsko-pomorskim. Spadł tam na prawdę sporych rozmiarów #grad!— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) May 30, 2024
fot. Użytkownik Systemu Raportów, Jeremi @IMGW_CMM @IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #wiosna #burze pic.twitter.com/ZMVhPow9Eu
Близько двох тижнів тому Польща також постраждала від сильної негоди, місцеві фермери заявили про великі збитки. Тоді для допомоги з ліквідацією наслідків залучили військових.
У Вірменії минулими вихідними через повені загинуло четверо людей.