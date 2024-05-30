В Польше снова прошли сильные ливни с градом

Большинство регионов Польши снова накрыли мощные ливни и град, по меньшей мере из одной местности сообщают о градинах диаметром до 6 см.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На четверг 30 мая штормовое предупреждение объявили почти по всей территории Польши до 23 часов, а в отдельных регионах на западе и юго-востоке предупредили о повышенном уровне опасности.

Метеорологическое ведомство предупреждало, что порывы ветра могут достигать до 80 км/ч и ожидаются очень обильные ливни.

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К вечеру в сети начали появляться многочисленные видео стихии с дождем, сильным ветром и градом. Уже известно, что в некоторых местах выпало 15 мм осадков всего за 10 минут.

Из городка Хелмно в северной части страны поступали сообщения о градинах диаметром 6 см.

Около двух недель назад Польша также пострадала от сильной непогоды, местные фермеры заявили о больших убытках. Тогда для помощи с ликвидацией последствий привлекли военных.

В Армении в минувшие выходные из-за наводнения погибли четыре человека.