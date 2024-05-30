В Польше снова прошли сильные ливни с градом
Новости — Четверг, 30 мая 2024, 19:45 —
Большинство регионов Польши снова накрыли мощные ливни и град, по меньшей мере из одной местности сообщают о градинах диаметром до 6 см.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
На четверг 30 мая штормовое предупреждение объявили почти по всей территории Польши до 23 часов, а в отдельных регионах на западе и юго-востоке предупредили о повышенном уровне опасности.
Метеорологическое ведомство предупреждало, что порывы ветра могут достигать до 80 км/ч и ожидаются очень обильные ливни.
К вечеру в сети начали появляться многочисленные видео стихии с дождем, сильным ветром и градом. Уже известно, что в некоторых местах выпало 15 мм осадков всего за 10 минут.
#Microburst czyli silny prąd zstępujący. #LeśnaPodlaska. #lubelskie— Meteolu.pl (@M24lu_pl) May 30, 2024
Autor: Marcin Chalimoniuk pic.twitter.com/vF15TT5TBQ
Dzisiejszym burzom towarzyszą opady dużego gradu.— Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) May 30, 2024
Kaliska (pow. starogardzki, woj. pomorskie)
Fot. Adriana Wróblewska#grad #gradobicie #Polska #burza #burze #nawałnica #sytuacjabieżąca #superkomórka pic.twitter.com/fi2vk9yvpf
Из городка Хелмно в северной части страны поступали сообщения о градинах диаметром 6 см.
Raz jeszcze Chełmno w woj. kujawsko-pomorskim. Spadł tam na prawdę sporych rozmiarów #grad!— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) May 30, 2024
fot. Użytkownik Systemu Raportów, Jeremi @IMGW_CMM @IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #wiosna #burze pic.twitter.com/ZMVhPow9Eu
Около двух недель назад Польша также пострадала от сильной непогоды, местные фермеры заявили о больших убытках. Тогда для помощи с ликвидацией последствий привлекли военных.
В Армении в минувшие выходные из-за наводнения погибли четыре человека.