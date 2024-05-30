В Австрии требуют проверить лидера ультраправых из-за возможной работы на Россию

Лидер австрийской либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер потребовала расследования против главы ультраправой Партии свободы Герберта Кикля из-за сообщений СМИ, что он мог способствовать российской разведке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, где и было опубликовано расследование.

Издание в расследовании утверждало, что бывшие сотрудники австрийской разведки годами предоставляли России секретную информацию, помогая Москве подорвать шпионскую службу страны.

Западные спецслужбы считают, что Россия таким образом хотела развалить ныне расформированный разведывательный орган BVT и затем устроить в него агентов, лояльных к Москве. Politico утверждает, что к этому была привлечена Австрийская партия свободы и Кикль.

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В публичном обращении к правительству Австрии Майнль-Райзингер отметила, что вопрос российского влияния является вопросом "жизни и смерти для Австрии и Европы".

"Вопрос, как пишет Politico, заключается в том, был ли Кикль полезным идиотом для Путина, знал ли он, что делает и для кого. Это был бы большой скандал с возможным уголовным измерением. Я хочу внести ясность: мы говорим о государственной измене", – считает лидер NEOS.

Представитель Австрийской партии свободы отверг призыв Майнль-Райзингер к расследованию роли Кикля как "безосновательную попытку очернить" политсилу.

Австрия не впервые оказывается под прицелом российского шпионского влияния. Ранее в стране состоялось заседание Совета национальной безопасности из-за задержания экс-сотрудника BVT Эгисто Отта по подозрению в шпионаже.

После этого в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство в отношении шпионажа, направленного против других стран или международных организаций.