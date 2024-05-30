Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в очередной раз предостерег, что нынешнее полномасштабное вторжение России в Украину представляет угрозу для остального мира, и Запад пока не успевает за темпами оборонных расходов Москвы.

Об этом он сказал 30 мая в Праге во время дебатов "75 лет НАТО: как сохранить курс?", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР.

По мнению Сикорского, война в Украине закончится тогда, когда российское руководство придет к выводу, что полномасштабное вторжение было ошибкой и что его конечная цель не стоит денег и человеческих жизней.

"Мы еще не дошли до этого момента", – считает он.

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Глава польского МИД добавил, что поражение российского правителя Владимира Путина – "это надежда не только для нас, но и для России", потому что там реформы наступают после больших военных поражений.

Сикорский в то же время напомнил, что Россия тратит 8,7% ВВП и 40% своего бюджета на вооружение и войну в Украине, и "мы не успеваем за ней", а россияне годами воюют с Западом, чего некоторые на Западе не хотят признавать.

"Наша задача – показать Путину, что мы не так безнадежны, как он думает. Мы должны вывести его из его ошибки", – отметил он.

В прошлом месяце министр иностранных дел Польши уже говорил, что Владимир Путин может закончить развязанную им войну в Украине за пять минут – одним телефонным звонком министру обороны России.