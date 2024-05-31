Писториус: Германия рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассмотрит вопрос разрешения Украине бить немецким оружием по территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Одессе во время совместного со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым брифинга, сообщает Укринформ.

Обсуждая вопрос возможного использования немецкого оружия Украины для ударов по РФ, он указал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на днях "однозначно" сказал, что его можно применять в "пределах международного права".

По его словам, двусторонние договоры существуют "не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить какие-то „красные линии", что терпимо, а что нетерпимо".

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"В-третьих, это то, что мы будем рассматривать", – сказал Писториус.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории России. Впрочем, этот источник не предоставил подробностей.

Во вторник канцлер Германии подчеркнул, что у Украины "есть все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус указал, что "в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.