Турция угрожает курдам Сирии военной операцией в случае проведения ими выборов

Турция может начать военную операцию против возглавляемых курдами группировок на севере Сирии, которые Анкара обвиняет в связях с запрещенными курдскими боевиками, если они продолжат реализацию планов проведения местных выборов.

Как пишет "Европейская правда", это дал понять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает AP.

Автономная администрация под руководством курдов, которая контролирует северную и восточную части Сирии, объявила о планах провести муниципальные выборы 11 июня, что Анкара считает шагом к созданию независимого курдского образования по ту сторону своей границы.

"Мы внимательно следим за агрессивными действиями террористической организации против территориальной целостности нашей страны и Сирии под предлогом выборов", – заявил Эрдоган после наблюдения за военными учениями на западе Турции.

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Он подчеркнул, что Анкара никогда не позволит сепаратистской организации создать террористическое государство за своими южными границами на севере Сирии и Ирака.

"Мы сделали то, что было необходимо в прошлом... Мы без колебаний будем действовать снова, если столкнемся с такой же ситуацией. Когда речь идет о территориальной целостности нашей страны, мы никого не слушаем и не склоняемся ни перед какой угрозой", – сказал Эрдоган.

Турция считает курдское ополчение, известное как "Отряды народной самообороны" (YPG), террористической группировкой, связанной с запрещенной курдской группировкой, которая ведет повстанческую борьбу против Турции с 1984 года.

Недавно Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку, во время которых ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), скрывавшихся там.

Ранее Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Сирии и Ираке в ответ на очередную атаку на турецкие военные базы в Ираке, в результате которой погибли девять ее военных, а еще четверо получили ранения.

Перед этим Анкара заявила, что ее военно-воздушные силы "нейтрализовали" 26 курдских боевиков в результате ударов в Сирии и на севере Ирака в ответ на убийство солдат.