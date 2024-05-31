У Литві створять спеціальне агентство з прийому мігрантів

У Литві буде створено нове агентство, яке займатиметься прийомом і розміщенням мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Напередодні Сейм Литви прийняв відповідні поправки до Закону про правовий статус іноземців 96 голосами "за", одним "проти" і дев'ятьма "утрималися".

Нове агентство надаватиме соціальні, житлові та інші необхідні послуги шукачам притулку, іноземцям, які отримали притулок у Литві, а також нелегальним мігрантам, які очікують на висилку з країни.

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Нове відомство буде підпорядковане Міністерству соціального захисту та праці і включатиме Центр прийому біженців, який зараз знаходиться в Руклі, і табір для біженців "Науйнінкай" у Вільнюсі.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте розповіла, що нова структура звільнить прикордонників від відповідальності за умови життя мігрантів.

Відомство слугуватиме єдиним центром надання юридичних, соціальних, медичних та інших необхідних послуг мігрантам.

"Дуже важливо, що з новою установою та командою кваліфікованих фахівців ми зможемо забезпечити гуманні умови прийому та дотримання прав людини для іноземців", – сказала Білотайте.

У 2021 році майже 4200 нелегальних мігрантів перетнули кордон Литви з Білорусі. Переважна більшість цих мігрантів покинули Литву, як тільки їм дозволили вільно пересуватися.

За даними ЗМІ, Росія і Білорусь знову працюють над тим, щоб незаконно переправляти мігрантів з бідних і охоплених кризами регіонів через свої країни до Європейського Союзу, в тому числі до Німеччини.

Нещодавно Фінляндія представила заходи для боротьби з керованою міграцією з Росії, але хоче, щоб Європейський Союз знайшов спільні заходи для запобігання їй.