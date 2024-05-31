В Литве создадут специальное агентство по приему мигрантов

В Литве будет создано новое агентство, которое будет заниматься приемом и размещением мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Накануне Сейм Литвы принял соответствующие поправки в Закон о правовом статусе иностранцев 96 голосами "за", одним "против" и девятью "воздержавшимися".

Новое агентство будет предоставлять социальные, жилищные и другие необходимые услуги искателям убежища, иностранцам, получившим убежище в Литве, а также нелегальным мигрантам, ожидающим высылки из страны.

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Новое ведомство будет подчинено Министерству социальной защиты и труда и будет включать Центр приема беженцев, который сейчас находится в Рукле, и лагерь для беженцев "Науйнинкай" в Вильнюсе.

Министр внутренних дел Агне Билотайте рассказала, что новая структура освободит пограничников от ответственности за условия жизни мигрантов.

Ведомство будет служить единым центром предоставления юридических, социальных, медицинских и других необходимых услуг мигрантам.

"Очень важно, что с новым учреждением и командой квалифицированных специалистов мы сможем обеспечить гуманные условия приема и соблюдения прав человека для иностранцев", – сказала Билотайте.

В 2021 году почти 4200 нелегальных мигрантов пересекли границу Литвы из Беларуси. Подавляющее большинство этих мигрантов покинули Литву, как только им разрешили свободно передвигаться.

По данным СМИ, Россия и Беларусь снова работают над тем, чтобы незаконно переправлять мигрантов из бедных и охваченных кризисами регионов через свои страны в Европейский Союз, в том числе в Германию.

Недавно Финляндия представила меры для борьбы с управляемой миграцией из России, но хочет, чтобы Европейский Союз нашел совместные меры для ее предотвращения.