G7 і ще низка країн засудили військову підтримку Росії Північною Кореєю

Країни "Групи семи" та ще низка союзницьких держав засудили постачання КНДР зброї, яку Росія використовує у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", спільну заяву з цього приводу опублікувало МЗС головуючої Італії.

Міністри закордонних справ країн "сімки", а також Австралія, Нова Зеландія, Республіка Корея і ЄС як союз засудили триваючі постачання зброї з КНДР до Росії, яку РФ потім використовує для війни проти України, зокрема ударів по критичній інфраструктурі.

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Вони підтвердили, що останні санкції з цього приводу були скоординованими.

"Ми глибоко стурбовані поглибленням співпраці КНДР і Росії, що є кричущим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, і засуджуємо вето РФ на резолюцію Ради безпеки, яка би продовжила мандат експертної групи комітету UN 1718. Застосувавши це вето, Росія прагнула позбавити усіх членів ООН об’єктивної і незалежної інформації та вказівок, необхідних для реалізації зобов’язуючих резолюцій ООН щодо КНДР, які усі залишаються чинними", – зауважили країни-підписанти.

Вони закликали Північну Корею та Росію припинити обмін зброєю та закликали КНДР відмовитися від ядерної програми, розробки балістичних ракет та подібних у спосіб, який дозволить це перевірити і так, щоб процес був незворотним.

"Закликаємо КНДР відреагувати на численні й щирі пропозиції повернутися до дипломатії, єдиного способу досягти сталого миру на Корейському півострові", – зазначили держави.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.