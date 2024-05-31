G7 и еще ряд стран осудили военную поддержку России Северной Кореей

Страны "Группы семи" и еще ряд союзнических государств осудили поставки КНДР оружия, которое Россия использует в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление по этому поводу опубликовало МИД председательствующей Италии.

Министры иностранных дел стран "семерки", а также Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и ЕС как союз осудили продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которое РФ затем использует для войны против Украины, в частности ударов по критической инфраструктуре.

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Они подтвердили, что последние санкции по этому поводу были скоординированными.

"Мы глубоко обеспокоены углублением сотрудничества КНДР и России, что является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, и осуждаем вето РФ на резолюцию Совета безопасности, которая бы продлила мандат экспертной группы комитета UN 1718. Применив это вето, Россия стремилась лишить всех членов ООН объективной и независимой информации и указаний, необходимых для реализации обязывающих резолюций ООН по КНДР, которые все остаются в силе", – отметили страны-подписанты.

Они призвали Северную Корею и Россию прекратить обмен оружием и призвали КНДР отказаться от ядерной программы, разработки баллистических ракет и подобных способом, который позволит это проверить и так, чтобы процесс был необратимым.

"Призываем КНДР отреагировать на многочисленные и искренние предложения вернуться к дипломатии, единственному способу достичь устойчивого мира на Корейском полуострове", – отметили государства.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.