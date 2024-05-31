ЄС покарав російського губернатора, який подарував Кіму бронежилет і дрони

Під нові санкції Європейського Союзу у зв'язку з військовою допомогою Північної Кореї Росії потрапив губернатор російського Приморського Краю Олег Кожемяко.

Це, як повідомляє "Європейська правда", випливає з опублікованого в Офіційному журналі ЄС рішення.

Як пояснює Рада Євросоюзу, Кожемяко як губернатор Приморського краю "відіграв важливу роль в організації офіційного візиту Кім Чен Ина" до Росії у вересні 2023 року.

"Під час цього візиту Кожемяко вручив Кім Чен Ину зброю та військову форму як подарунки, які він мав вивезти до КНДР, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН. Ця зброя потім буде використана збройними силами КНДР і перероблена, що є непрямою передачею технологій до КНДР", – пояснюється в рішенні.

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Хоча ЄС не уточнює, про що саме йдеться, росЗМІ писали, що Кожемяко подарував північнокорейському диктатору штурмовий бронежилет і шість російських дронів.

Також під санкції Євросоюзу потрапила російська "Східна стивідорна компанія", яка управляє терміналами в головному контейнерному порту російського Далекого Сходу – саме через нього Росія отримала тисячі контейнерів зі зброєю та боєприпасами з КНДР.

Як повідомлялось, Рада ЄС 31 травня запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб з КНДР, причетних до незаконних програмам озброєнь та підтримки загарбницької війни Росії проти України.

Сьогоднішнє рішення доводить загальну кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, до 77 фізичних та 20 юридичних осіб.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.