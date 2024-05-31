ЕС наказал российского губернатора, подарившего Киму бронежилет и дроны

Под новые санкции Европейского Союза в связи с военной помощью Северной Кореи России попал губернатор российского Приморского края Олег Кожемяко.

Это, как сообщает "Европейская правда", следует из опубликованного в Официальном журнале ЕС решения.

Как объясняет Совет Евросоюза, Кожемяко как губернатор Приморского края "сыграл важную роль в организации официального визита Ким Чен Ына" в Россию в сентябре 2023 года.

"Во время этого визита Кожемяко вручил Ким Чен Ыну оружие и военную форму в качестве подарков, которые он должен был вывезти в КНДР, нарушая резолюции Совета безопасности ООН. Это оружие затем будет использовано вооруженными силами КНДР и переделано, что является косвенной передачей технологий в КНДР", – объясняется в решении.

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Хотя ЕС не уточняет, о чем именно идет речь, росСМИ писали, что Кожемяко подарил северокорейскому диктатору штурмовой бронежилет и шесть российских дронов.

Также под санкции Евросоюза попала российская "Восточная стивидорная компания", которая управляет терминалами в главном контейнерном порту российского Дальнего Востока – именно через него Россия получила тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами из КНДР.

Как сообщалось, Совет ЕС 31 мая ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР, причастных к незаконным программам вооружений и поддержке захватнической войны России против Украины.

Сегодняшнее решение доводит общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, до 77 физических и 20 юридических лиц.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.