В Испании выступают против альтернативы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Правоцентристская Народная партия Испании поддерживает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии и не будет рассматривать альтернативного кандидата, в частности экс-премьера Италии Марио Драги.

Об этом представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс сообщил в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Понс, по совместительству являющийся вице-председателем Европейской народной партии – крупнейшей группы Европарламента, которая ранее номинировала фон дер Ляйен на должность председателя Еврокомиссии, – заверил, что она "будет кандидатом, которого мы представим" Совету ЕС.

"У Урсулы есть наша четкая поддержка", – добавил он.

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По словам Понса, даже если кандидатура Урсулы фон дер Ляйен по каким-то причинам не будет одобрена, Европейская народная партия будет настаивать на том, чтобы президентом Еврокомиссии стал кто-то из ее собственных рядов.

Народная партия Испании является вторым по количеству мандатов членом ЕНП после немецких христианских демократов, что дает ей право решающего голоса в кадровых вопросах группы.

Дискуссия о возможном назначении в Еврокомиссию Марио Драги – бывшего премьера Италии и президента Европейского центрального банка, который не входит ни в одну политическую группу – возникла ранее в этом году.

По данным СМИ, кандидатуру Драги лоббировал лично президент Франции Эмманюэль Макрон, ссылаясь на критику действий фон дер Ляйен – в частности, ее чрезмерной самостоятельности в вопросах внешней политики и обороны.

Сам Драги, однако, не слишком поддерживал свое назначение председателем исполнительного органа Евросоюза.