Глава МИД Словакии: Фицо после покушения будет восстанавливаться несколько месяцев

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который в середине мая пережил покушение, понадобится несколько месяцев для восстановления и полноценного возвращения к работе.

Об этом заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TASR.

Бланар проинформировал своих коллег из стран НАТО о состоянии здоровья Фицо на встрече в Праге 30-31 мая. По его словам, собеседники выразили солидарность со словацким премьер-министром.

"В то же время, поскольку они очень интересовались состоянием премьер-министра, я проинформировал их, что его здоровье, к счастью, улучшается, но все еще понадобится несколько месяцев, чтобы он полностью вернулся к работе", – добавил глава МИД Словакии.

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Ранее в пятницу в больнице имени Рузвельта в городе Банска Быстрица подтвердили, что Фицо перевели на домашнее лечение, где у него начнется реабилитация.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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