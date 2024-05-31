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У Єревані затримали майже 30 людей, які протестували через домовленості з Азербайджаном

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Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 19:18 — Олег Павлюк

Щонайменше 29 людей були затримані правоохоронцями на мітингу під будівлею Міністерства закордонних справ Вірменії, організованому рухом "Тавуш в ім'я батьківщини", який виступає проти процесу демаркації кордону, узгодженого з Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Перед вірменським МЗС у Єревані зібрались кілька тисяч протестувальників із димовими шашками, які вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через угоду з Баку про демаркацію кордону.

 
Фото: Радіо Азатутюн

Лідер руху "Тавуш в ім'я батьківщини", архиєпископ Баграт Галстанян, вимагав від міністра закордонних справ Арарата Мірзояна вийти до протестувальників. У поліції Вірменії своєю чергою закликали людей відійти від МЗС, наголошуючи, що це будівля з особливим режимом доступу.

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Через деякий час між протестувальниками та правоохоронцями почались сутички. За останніми даними МВС Вірменії, затримали 29 людей, про постраждалих офіційно не повідомлялось.

Азербайджан і Вірменія все ще мають інші невирішені територіальні суперечки, в основному зосереджені на анклавах.

15 травня відбулась дев'ята зустріч комісії з питань делімітації державного кордону двох країн, за підсумками якої сторони підписали протокол про узгодження лінії кордону між чотирма селами (Баганіс, Воскепар, Кіранц і Беркабер) в Тавушській області Вірменії та чотирма селами (Баганіс Айрим, Верхня Аскіпара, Хейрімлі та Гізил Гаджили) в Газахському районі Азербайджану.

Це стало черговим кроком у процесі делімітації кордону, який фактично почався з середини квітня. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

Незгодні з процесом демаркації об'єднались довкола архієпископа Вірменської апостольської церкви Баграта Галстаняна та регулярно влаштовують антиурядові протести.

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