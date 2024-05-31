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В Ереване задержали почти 30 человек, протестовавших из-за договоренностей с Азербайджаном

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Новости — Пятница, 31 мая 2024, 19:18 — Олег Павлюк

По меньшей мере 29 человек были задержаны правоохранителями на митинге под зданием Министерства иностранных дел Армении, организованном движением "Тавуш во имя родины", которое выступает против процесса демаркации границы, согласованного с Азербайджаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Перед армянским МИД в Ереване собрались несколько тысяч протестующих с дымовыми шашками, которые требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за соглашения с Баку о демаркации границы.

 
ФОТО: РАДИО АЗАТУТЮН

Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян, требовал от министра иностранных дел Арарата Мирзояна выйти к протестующим. В полиции Армении в свою очередь призвали людей отойти от МИД, подчеркивая, что это здание с особым режимом доступа.

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Через некоторое время между протестующими и правоохранителями начались столкновения. По последним данным МВД Армении, задержали 29 человек, о пострадавших официально не сообщалось.

Азербайджан и Армения все еще имеют другие нерешенные территориальные споры, в основном сосредоточены на анклавах.

15 мая состоялась девятая встреча комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран, по итогам которой стороны подписали протокол о согласовании линии границы между четырьмя селами (Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер) в Тавушской области Армении и четырьмя селами (Баганис Айрым, Верхняя Аскипара, Хейримли и Гизил Гаджилы) в Газахском районе Азербайджана.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установления пограничных столбов.

Несогласные с процессом демаркации объединились вокруг архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и регулярно устраивают антиправительственные протесты.

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Армения
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