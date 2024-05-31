Байден прокомментировал приговор Трампу: Никто не стоит над законом

Президент США Джо Байден прокомментировал приговор присяжных в суде Нью-Йорка, которые признали его предшественника Дональда Трампа виновным по делу о выплате денег для влияния на предвыборную кампанию 2016 года.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 31 мая, передает "Европейская правда".

По словам Байдена, приговор Трампу в очередной раз подтвердил "американский принцип, что никто не стоит над законом".

"Дональду Трампу предоставили все возможности для защиты. Это было дело на уровне штата, а не на федеральном уровне. Его рассматривал суд присяжных, который состоял из 12 граждан, 12 американцев, 12 таких же людей, как и вы", – подчеркнул он.

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Американский президент добавил, что защита Трампа была привлечена к отбору присяжных, и весь процесс происходил так же, как и для любого другого гражданина США.

"И безрассудно, опасно, безответственно говорить, что он (суд. – Ред.) был сфальсифицированным только потому, что вам не нравится приговор", – подчеркнул Байден, призвав не допустить разрушения системы правосудия в США.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.