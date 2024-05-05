Лидер Китая прибыл во Францию, начиная европейское турне

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Об этом сообщило китайское центральное телевидение CCTV, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Си прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3



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В заявлении по случаю прибытия китайский лидер сказал, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

Как сообщалось, Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш ранее заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.

Как сообщалось, венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.