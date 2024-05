Лидер Китая прибыл во Францию, начиная европейское турне

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Об этом сообщило китайское центральное телевидение CCTV, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Си прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3



