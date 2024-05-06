В Литве воздушный шар упал на дома, пострадали 7 человек

В Литве неподалеку от Клайпеды воздушный шар потерял управление и упал на дома, пострадали семь человек.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Шилутском районе, южнее Клайпеды недалеко от границы с Калининградской областью.

Около 20:30 воздушный шар с семью людьми потерял управление и начал падать над селом, задевая дома и обрывая линии электропередач. В итоге шар застрял в деревьях.

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Предполагают, что причиной могла стать неожиданная смена ветра.

LRT

Пассажиров и пилота, всего 7 человек в возрасте от 15 до 61 года, госпитализировали с травмами различной тяжести, двое из них в реанимации.

Управляла шаром 38-летняя женщина, в сообществе ее называют опытным и профессиональным пилотом, многократной участницей различных соревнований.

В итальянских Альпах в воскресенье погибла туристка, сорвавшаяся с троллея.

В Польше на прошлой неделе планер застрял в деревьях в считанных метрах от дома в частном секторе.