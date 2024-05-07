BBC: Хакеры сломали базу данных военнослужащих Великобритании

В Британии сломали базу данных по личной информации британских военнослужащих и злоумышленники получили к ней доступ.

Об этом стало известно BBC, сообщает "Европейская правда".

Целью взлома стала система начисления заработной платы Минобороны, включающая в себя имена и банковские реквизиты как нынешних, так и некоторых бывших членов вооруженных сил. В очень небольшом количестве случаев эти данные могут содержать личные адреса.

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Кто стоит за взломом и для чего могут быть использованы данные, неизвестно.

Данные касаются нынешних и бывших членов Королевского флота, сухопутных войск и Королевских воздушных сил через несколько лет. Системой руководил внешний подрядчик и доступ к оперативным данным Минобороны Британии получен не был.

Министерство обороны сейчас извещает и оказывает поддержку и консультации пострадавшим, в частности, информирует ветеранские организации о случившемся.

Во вторник министр обороны Грант Шаппс должен сообщить депутатам парламента о хакерской атаке в Палате общин.

Ожидается, что он изложит "многоточечный план" в ответ, который будет включать действия по защите пострадавших военнослужащих.

В прошлом году правительство Британии опубликовало обновленную версию своей долгосрочной оборонной стратегии, в которой сказано, что "государственные и негосударственные субъекты распространили использование коммерческого шпионского программного обеспечения, программ-требителей и наступательных кибервозможностей".

В марте правительство Британии публично обвинило Китай в переломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.

В декабре 2023 года Национальный центр кибербезопасности заявил, что российская разведка стоит за злонамеренной киберактивностью, направленной на вмешательство в политику и демократические процессы Великобритании.