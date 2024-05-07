Глава МИД Латвии считает, что все государства должны бойкотировать "инаугурацию" Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что ни одна страна мира не должна отправлять своих представителей на "инаугурацию" главы Кремля Владимира Путина.

Об этом она сказала, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

Браже отметила, что Путин является главой государства-агрессора, нарушившей основные части Устава ООН.

"Это лидер, разыскиваемый Международным уголовным судом за военные преступления, в отношении которого прокуроры выдали ордер. Ни одна страна не должна участвовать на уровне глав дипмиссий, ни одна страна вообще не должна участвовать (в "инаугурации".– Ред.)", – сказала Браже.

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По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник придут дипломаты по меньшей мере шести стран ЕС – Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.