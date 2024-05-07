Туск: Будь Европа лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину
Глава польского правительства Дональд Туск считает, что полномасштабное нападение России на Украину можно было бы избежать, если бы европейские лидеры заранее лучше подготовились.
Об этом Туск сказал в Катовице на Европейском экономическом конгрессе, его цитирует издание Onet, сообщает "Европейская правда".
Туск сказал, что сегодня Европейский Союз должен стать безопасным континентом, и для этого ему необходимо приложить свои усилия.
"Дело не в том, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга, какова Украина", – сказал Туск.
Он вспомнил времена пандемии коронавируса, отметив, что тогда европейцы объединились для борьбы с вирусом.
"Это был труд, который нас объединил… Мы должны осознать, что мы можем сделать больше в борьбе со злом, опаснее этого вируса", – добавил Туск, говоря о нападении России на Украину.
"Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным… Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", – сказал польский премьер-министр.
Он добавил, что защита границ также должна стать приоритетом Европы из-за массовой нелегальной миграции.
Между тем руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил недавно, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.