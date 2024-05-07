У Польщі викрили мережу торгівлі мігрантами, яка могла фінансувати "Хезболлу"

Національна прокуратура Польщі оголосила обвинувачення кільком десяткам імовірних учасників мережі торгівлі мігрантами на польсько-білоруському кордоні, яка підозрювалася у фінансуванні таких збройних угруповань, як "Хезболла".

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, яке цитує "Європейська правда".

Спільне розслідування прокуратури й відділу по боротьбі з організованою злочинністю в Люблінському воєводстві призвело до оголошення звинувачень 36 громадянам Польщі, України, Іраку та Білорусі.

За твердженням прокурорів, мережа займалась організацією нелегальної міграції іракців, сирійців і палестинців через польсько-білоруський кордон до кордону Німеччини.

Реклама:

Слідство також виявило перекази на суму щонайменше 30 мільйонів доларів на рахунки, пов'язані з ліванською "Хезболлою" та палестинськими джихадистськими угрупованнями, і понад 13 мільйонів доларів на сайт, що підпадає під санкції США.

Ймовірними лідерами мережі в Польщі називають сирійця Ахмада Р., який проживає в Німеччині, і Мохаммеда А., відомого як Абу Йозеф. Обоє також підозрюються у причетності до контрабанди єменських, сирійських та іранських мігрантів через Балкани.

Ахмад Р., згідно з повідомленням польської прокуратури, був заарештований 23 квітня.

Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка у статті "Європейської правди".