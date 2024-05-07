В Польше разоблачили сеть торговли мигрантами, которая могла финансировать "Хезболлу"

Национальная прокуратура Польши объявила обвинения нескольким десяткам предполагаемых участников сети торговли мигрантами на польско-белорусской границе, которая подозревалась в финансировании таких вооруженных группировок, как "Хезболла".

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Совместное расследование прокуратуры и отдела по борьбе с организованной преступностью в Люблинском воеводстве привело к объявлению обвинений 36 гражданам Польши, Украины, Ирака и Беларуси.

По утверждению прокуроров, сеть занималась организацией нелегальной миграции иракцев, сирийцев и палестинцев через польско-белорусскую границу к границе Германии.

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Следствие также выявило переводы на сумму не менее 30 миллионов долларов на счета, связанные с ливанской "Хезболлой" и палестинскими джихадистскими группировками, и более 13 миллионов долларов на сайт, подпадающий под санкции США.

Вероятными лидерами сети в Польше называют сирийца Ахмада Р., проживающего в Германии, и Мохаммеда А., известного как Абу Йозеф. Оба также подозреваются в причастности к контрабанде йеменских, сирийских и иранских мигрантов через Балканы.

Ахмад Р., согласно сообщению польской прокуратуры, был арестован 23 апреля.

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла.

Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко в статье "Европейской правды".