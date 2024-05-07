Антикорупційний орган Угорщини, створений під тиском ЄС, просить собі більше повноважень

Управління з питань доброчесності Угорщини, завданням якого є боротьба з шахрайством під час використання коштів ЄС, попросив надати йому більше повноважень, зокрема щодо судових переслідувань і санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У документі, переданому угорському Міністерству юстиції та Європейській комісії, Управління з питань доброчесності просить юридичного мандата на проведення обшуків без ордера, експертиз і перевірок приміщень суб'єктів, що перебувають під перевіркою.

Також орган хоче мати повноваження на опечатування, арешт і конфіскацію майна, проводити власні розслідування, зокрема з використанням негласних слідчих дій, та порушувати кримінальні провадження у справах про корупцію.

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Також антикорупційне управління просить надати йому право накладати санкції на фігурантів розслідувань – від попереджень до штрафів.

Управління з питань доброчесності було створене в Угорщині під тиском ЄС наприкінці 2022 року. Воно є незалежним від уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана і очолюється колишнім партнером PricewaterhouseCoopers з 20-річним досвідом у бухгалтерській сфері.

Це було однією з умов для подальшого розблокування мільярдів євро з фондів Євросоюзу, які для Угорщини заморозили через проблеми з верховенством права, а також інші кроки, що суперечать цінностям ЄС.

У грудні 2023 року ЄС розблокував 10,2 мільярда євро для Угорщини після того, як вона виконала вимоги Єврокомісії щодо посилення судової незалежності, а в березні – ще 2 мільярди після виконання вимог щодо гендерної рівності.